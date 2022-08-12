Минобороны РФ заявило, что в боях под Соледаром украинские войска потеряли 2000 человек

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Российское министерство обороны на ежедневном брифинге 12 августа заявило, что в районе Соледара «потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более двух тысяч человек». Остатки личного состава бригады, говорится в сообщении, выведены в тыл.

Также на брифинге объявили, что в районах населенных пунктов Опытное и Невельское «в результате высокоточных ударов ВКС России потери 56-й мотопехотной бригады ВСУ в живой силе превысили 70 процентов списочной численности», а «личный состав 23-го батальона бригады в полном составе самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыловые районы».

О потерях за какой период времени идет речь, Минобороны РФ не уточнило.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители конфликтующих сторон, особенно если речь идет о военных ведомствах.

Украина и Россия не публикуют на регулярной основе данные о своих потерях, но на ежедневных брифингах объявляют о потерях противоположенной стороны.

В начале июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в Донбассе, где идут основные бои, каждый день погибают 60-100 украинских военных. Спустя 10 дней его советник Михаил Подоляк оценивал потери украинской армии от 100 до 200 человек убитыми ежедневно. 22 июля Владимир Зеленский сообщил, что ежедневные потери снизились до 30 человек убитыми и около 250 человек ранеными.