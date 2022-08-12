Герхард Шредер подал в суд на Бундестаг, который лишил его части привилегий за связи с Россией

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер подал в суд на Бундестаг, требуя восстановить отобранные привилегии, полагающиеся ему после отставки с поста главы правительства, пишет Welt.

В мае немецкий парламент лишил Шредера офиса и сотрудников в Бундестаге, оплачиваемых за счет федерального бюджета. Формальной причиной такого решения называлось то, что бывший канцлер не использует доступные ему помещения и ставки сотрудников. Однако, как писали СМИ, на самом деле депутаты Бундестага были недовольны тесными связями Шредера с Россией, обвиняя его в нанесении ущерба репутации Германии на международной арене.

Адвокаты бывшего канцлера считают решение о лишение его особых привилегий незаконным.

Герхард Шредер возглавлял правительство Германии в 1998-2005 годах. После отставки он участвовал в проектах, связанных с Россией, включая газопровод «Северный поток». С началом российского вторжения в Украину Шредера критиковали за связи с Россией. На фоне этого бывший канцлер отозвал согласие войти в совет директоров «Газпрома», куда его выдвинули в феврале 2022 года, а также ушел с поста председателя совета директоров «Роснефти».

Об отношениях Путина и Шредера

Герхард Шредер встретился в Москве с Владимиром Путиным. И заявил, что не станет с ним ссориться

Об отношениях Путина и Шредера

Герхард Шредер встретился в Москве с Владимиром Путиным. И заявил, что не станет с ним ссориться