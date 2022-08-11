МВД РФ предложило давать статус ветерана боевых действий полицейским — участникам войны в Украине
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МВД России предложило выдавать удостоверения ветерана боевых действий полицейским, которые служат в Украине, а также в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Согласно информации на портале проектов нормативных актов, 10 августа соответствующий проект приказа МВД РФ был вынесен на общественные обсуждения.
«Проект приказа разработан с целью внесения в порядок изменений, относящихся к урегулированию вопросов выдачи удостоверений ветерана боевых действий сотрудникам органов внутренних дел РФ, выполнявших (выполняющих) задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР», — заявили в пресс-службе.
В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников «спецоперации» в Украине. В июле — августе российские власти распространили статус ветерана боевых действий на врачей и гражданский персонал Вооруженных сил РФ, а также сотрудников ФСБ, которые принимают участие в войне.