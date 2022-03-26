Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников «спецоперации» в Украине

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Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий статус ветеранов и инвалидов боевых действий на участников «спецоперации» в Украине. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон дает военным, которые участвуют в войне в Украине, право на на ежемесячные выплаты, налоговые льготы, бесплатный проезд в электричках, медицинское обслуживание вне очереди и другим мерам социальной защиты.

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Инициатива была внесена «Единой Россией» в Госдуму 22 марта. Уже на следующих день депутаты единогласно приняли ее сразу в трех чтениях. Тогда же закон был одобрен Советом Федерации.

По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, закон был разработан «в тесном контакте с Минобороны РФ».

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