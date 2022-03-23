Госдума сразу в трех чтениях единогласно приняла закон о признании ветеранами боевых действий участников «спецоперации» на Украине

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Госдума приняла сразу в трех чтениях закон, распространяющий статус ветеранов и инвалидов боевых действий на участников «спецоперации» на Украине.

Документ был принят единогласно.

Статус ветерана дает право на ежемесячные выплаты, налоговые льготы, бесплатный проезд в электричках, медицинское обслуживание вне очереди и доступ к санаторно-курортным услугам, льготам при оплате ЖКХ и другим мерам социальной защиты.

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