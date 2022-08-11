Белорусские СМИ сообщили о «хлопках» и «вспышках» в районе аэродрома у границы с Украиной. Минобороны Беларуси объяснило это возгоранием двигателя

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В ночь на 11 августа в районе белорусского военного аэродрома Зябровка неподалеку от Гомеля были слышны звуки «мощных хлопков» и видны вспышки. Об этом сообщили телеграм-каналы «Беларускі гаюн» и «Флагшток», а также издание «Зеркало».

«По разным данным, начиная с 00:30 было не меньше восьми вспышек», — заявили активисты «Беларускі гаюн».

Часть читателей «Зеркала» из Гомеля рассказали, что около 00:30 слышали пять мощных хлопков, чувствовалась ударная волна. В то же время еще одна гомельчанка, которая, по ее словам, живет в центре города, сообщила, что «вспышек, взрывов и волн» ночью в Гомеле «не слышали и не видели».

В Министерстве обороны Беларуси сообщили, что вечером 10 августа в районе Зябровки загорелся двигатель «одной из единиц техники». При этом никто не пострадал, утверждало ведомство.

В связи с поступающими в министерство обороны обращениями о произошедших вспышках на участке местности Зябровка Гомельской области, сообщаем, что 10 августа около 23 часов во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

Белорусская военная база авиабаза Зябровка находится в Гомельской области примерно в 25 километрах от границы с Украиной. В июле замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов говорил, что Беларусь передала аэродром под контроль российских военных. По его словам, на территории базы разместили российские ракетные комплексы «Искандер-М» и дивизион С-400 «Триумф».

С 9 по 11 августа 2022 года в Беларуси проходит первый этап учений войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил с боевой стрельбой. Второй этап пройдет с 22 по 25 августа на территории полигона «Ашулук» в России.

9 августа на территории военного аэродрома Саки в Крыму произошла серия взрывов. В результате погиб один человек, пострадали еще 14. Минобороны РФ заявило, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов».

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