The Jerusalem Post: еврейское агентство «Сохнут» допустило физический уход из России

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Еврейское агентство для Израиля «Сохнут» рассматривает возможность полного сворачивания физического присутствия в России и перевода работы с репатриантами в удаленный режим. По сведениям источника газеты The Jerusalem Post, планы по переносу всех операций из России в Израиль обсуждались 10 августа в иерусалимской штаб-квартире агентства, несмотря на достигнутый прогресс в урегулировании напряженности между Москвой и Тель-Авивом.

«Еврейское агентство будет осуществлять всю свою работу по репатриации из Израиля — онлайн или по телефону. Но проблема в том, что не будет никакого способа призывать к репатриации в самой России», — рассказал собеседник издания.

Кроме того, вероятное сворачивание деятельности в России вынудит «Сохнут» изменить модель работы с благотворительными фондами. «Они не будут вести никакой физической деятельности в России, но они будут финансировать местные мероприятия или посылать временных педагогов из Израиля для поддержки жизни еврейской общины», — добавил источник.

Высокопоставленный израильский чиновник в комментарии The Jerusalem Post заявил, что «Сохнут» не намерен покидать Россию, но будет подстраиваться под требования местного законодательства и работать, насколько это юридически возможно.

Отношения между Россией и Израилем начали портиться после вторжения в Украину. Израиль осудил действия РФ и выразил поддержку Украине, но не присоединился к западным санкциям. В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Адольфа Гитлера «была еврейская кровь». Позже Владимир Путин извинился перед израильским премьер-министром Нафтали Беннетом за слова Лаврова.

21 июля Минюст РФ потребовал ликвидировать представительство агентства «Сохнут», а 25 июля ведомство пригрозило нескольким другим еврейским организациям включением в реестр «иноагентов». Российские власти заявляют, что происходящее не имеет отношения к политике и требование Минюста связано с нарушением российского законодательства.

Читайте также

Власти России решили закрыть еврейское агентство «Сохнут» из-за «утечки мозгов» из страны Вот что об этом узнала «Русская служба Би-би-си»

Читайте также

Власти России решили закрыть еврейское агентство «Сохнут» из-за «утечки мозгов» из страны Вот что об этом узнала «Русская служба Би-би-си»