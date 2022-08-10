Евросоюз и Великобритания полностью прекратили закупки российского угля

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В Евросоюзе с полуночи 10 августа вступил в силу полный запрет на импорт российского угля.

Соответствующее решение было анонсировано в апреле в рамках четвертого пакета санкций, принятого из-за войны в Украине.

По оценкам Еврокомиссии, эмбарго затронет 25% всего российского экспорта угля на сумму 8 миллиардов евро в год.

Также с 10 августа от российского угля отказалась Великобритания.

После того, как Евросоюз анонсировал запрет на поставки российского угля, Москва перенаправила экспортные потоки, в частности, в Индию и Турцию. При этом России приходится продавать уголь с дисконтом до 50%.

ЕС заменяет российские поставки на уголь из Северной Америки, Австралии, Колумбии, ЮАР и Казахстана.

Помимо полного отказа от российского угля, ЕС также планирует частично отказаться от российской нефти. Соответствующие ограничения начнут действовать в конце года.