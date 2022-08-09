В ДНР заявили о планах привлечь к «восстановлению территорий» рабочих из Северной Кореи

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Самопровозглашенная Донецкая народная республика ведет переговоры с КНДР о сотрудничестве в области строительства. Об этом, сообщает РИА Новости, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев LIVE».

«С учетом той стройки грандиозной, которая у нас сейчас развернулась, и она будет только набирать обороты, нам непосредственно потребуются строители, и здесь ведутся переговоры уже о том, чтобы строители, в том числе из Северной Кореи, тоже бригадами заезжали непосредственно на восстановление территорий ДНР», — заявил Пушилин.

В ДНР рассчитывают, добавил он, что строительные бригады из Северной Кореи приедут до конца 2022 года.

В декабре 2017 года Совет Безопасности ООН в рамках очередных санкций в отношении Северной Кореи запретил нанимать трудовых мигрантов из этой страны. Россия обязалась выслать северокорейских рабочих, хотя появлялись сообщения, что строительные бригады из КНДР работают на объектах в РФ несмотря на санкции. До того, как Совбез ООН запретил найм трудовых мигрантов из КНДР, их активно привлекали в России к строительству, например, некоторых объектов для ЧМ-2018 по футболу. При этом сообщалось, что северокорейские рабочие живут в крайне плохих условиях.

ДНР, как и самопровозглашенная Луганская народная республика, не признаны большинством стран мира. Северная Корея объявила о признании ДНР и ЛНР в середине июля 2022 года. Украина после этого разорвала дипломатические отношения с Северной Кореей.

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