Россию обвинили в найме рабочих из КНДР в обход санкций ООН. В МИДе заявили, что все законно

Газета The Wall Street Journal 2 августа написала, что Россия продолжает выдавать разрешения на работу северокорейским гражданам, несмотря на действующие запреты ООН.

В декабре 2017 года Совбез ООН с целью сократить доходы Пхеньяна, которые могут быть использованы для финансирования ядерных программ, запретил остальным странам нанимать на работу северокорейцев. При этом действующие контракты можно было продлевать еще два года.

Как утверждают журналисты WSJ со ссылкой на оказавшиеся в их распоряжении документы российского МВД, с тех пор в России выданы более 10 тысяч новых разрешений на работу для граждан Северной Кореи.

Посол России в КНДР Александр Мацегора отверг обвинения газеты, заявив, что «Россия не принимает ни одного нового северокорейского рабочего». «Наши коллеги из США узнали, что у нас оформлены 3,5 тысячи новых разрешений на работу и посчитали, что мы завозим новых рабочих в Россию. На самом деле это 3,5 тысячи разрешений на тех рабочих, которые уже находятся в России по контрактам, заключенным до 29 ноября 2017 года», — пояснил он. Почему посол говорил о 3,5 тысяч разрешений, а не о 10 тысячах, неясно.

Посол заявил, что выдача новых разрешений — это исключительно технический вопрос: документы получили только те северокорейцы, которые успели заключить контракты до ужесточения санкций. Все эти рабочие, как и предписывает резолюция Совбеза ООН, заявил дипломат, покинут Россию в конце 2019 года.