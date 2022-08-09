Калининградская область больше не может ввозить нефть, древесину и удобрения через Литву

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что регион исчерпал некоторые лимиты, установленные Евросоюзом на перевозку через Литву товаров, попавших под санкции. Об этом, как пишет РБК, губернатор сказал в ходе дискуссии клуба «Валдай».

«На сегодняшний день мы уже исчерпали лимиты, установленные европейцами, на перевозки железнодорожным транспортом части номенклатур грузов, например, отдельные виды железа, стали, нефти и нефтепродуктов, удобрений, антифриз, лесоматериалов», — сказал Алиханов.

По его словам, регион исчерпал квоты по объему некоторых грузов, «что были рассчитаны Литвой исходя из перевозок за последние три года». Губернатор отметил, что это «достаточно большая номенклатура» грузов, по которой у Калининградской области «уже нет возможностей из-за установленных квот».

В качестве примера, как сообщает «Интерфакс», губернатор привел транзит цемента из Беларуси. В прошлом его поставки в область составляли примерно 180-200 тысяч тонн ежегодно. Если цемент начнут доставлять морским путем, то его стоимость заметно вырастет.

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В июне Литва перестала пропускать через свою территорию грузовые поезда и автомобили, везущие в Калининградскую область товары, попавшие под санкции ЕС. По данным губернатора Калининградской области Антона Алиханова, запрет затронул 40-50% грузов, перевозимых из России в область. Россия обвинила Литву в транспортной блокаде.

13 июля Еврокомиссия опубликовала разъяснения по транзиту санкционных грузов в Калининградскую область. Новые правила разрешили транзит товаров по железной дороге «при осуществлении необходимого контроля». Еврокомиссия также ввела квоты на транзит санкционных товаров.

В июне литовский Шяуляй Банк, через который проводили операции с транзитом грузов в Калининградскую область, уведомил, что с 15 августа перестанет проводить платежные операции в рублях, а с 1 сентября — откажется от банковских операций с Россией и Беларусью. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Россия должна сама найти способ, как расплачиваться. Губернатор Калининградской области в ответ предложил открыть счет в казначействе Литвы.