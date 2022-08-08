CBS удалила документальный фильм, где говорилось, что только треть поставляемой в Украину военной помощи попадает на фронт

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Американская телекомпания CBS удалила свой документальный фильм «Вооружая Украину» о поставках западного оружия в Украину. Страница, где он был опубликован, сейчас недоступна.

Фильм вышел 4 августа. В нем, в частности, были приведены слова Йонаса Омана — главы литовской организации Blue Yellow, которая помогает украинской армии с 2014 года. Оман заявил, что, по его подсчетам, лишь 30-40% военной помощи в адрес Украины достигает фронта.

Также среди спикеров фильма была сотрудница международной правозащитной организации Amnesty International Донателла Ровера, которая стала автором недавнего отчета Amnesty о том, что Вооруженные силы Украины используют для боевых действий гражданские объекты.

Фильм CBS раскритиковали . Организация Blue Yellow заявила, что кадры с Йонасом Оманом были сняты на восьмой неделе войны и что с тех пор ситуация изменилась. CBS удалил фильм и твит, опубликованный для его продвижения. Телекомпания заявила, что обновит изложенную в фильме информацию и покажет его позже.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что удаления фильма недостаточно и что CBS должна провести внутреннее расследование. «Вы ввели в заблуждение огромную аудиторию, поделившись необоснованными утверждениями и подорвав доверие к поставкам жизненно важной военной помощи нации, которая сопротивляется агрессии и геноциду», — заявил Кулеба.

Заявления о том, что часть поставляемой Украине военной помощи может поступать на черный рынок, звучат не в первый раз. В конце июля об этом говорили в полицейской службе ЕС. Украинские власти это отрицали, а Европол позднее выпустил новое заявление, где говорилось о полном доверии Киеву.

4 августа Amnesty International выпустила доклад, в котором заявила, что ВСУ в нарушение гуманитарного права и законов войны создают базы в жилых районах, в том числе в школах и больницах. В организации отметили, что такая практика «никоим образом не оправдывает неизбирательные российские атаки».

В Украине отчет Amnesty вызвал возмущение многих политиков, правозащитников и журналистов. 7 августа организация заявила, что не отказывается от приведенных в отчете сведений, но выразила сожаления в связи с тем, что он «вызвал страдания и гнев».

Подробнее про доклад Amnesty и реакцию на него

Киев заявил, что доклад Amnesty International (о том, что ВСУ нарушают законы войны) помогает российской пропаганде. И Москва действительно им воспользовалась «Медуза» показывает как

Подробнее про доклад Amnesty и реакцию на него

Киев заявил, что доклад Amnesty International (о том, что ВСУ нарушают законы войны) помогает российской пропаганде. И Москва действительно им воспользовалась «Медуза» показывает как