Анатолия Чубайса выписали из больницы в Италии

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Врачи больницы Mater Olbia на Сардинии выписали бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса, которого в конце июля госпитализировали с диагнозом , сообщает итальянская газета La Repubblica.

По данным издания, Чубайса выписали из больницы утром 6 августа. Чубайс поехал во Франкфурт-на-Майне, где пройдет курс реабилитации.

Анатолия Чубайса госпитализировали, когда он прилетел в Италию из Кипра. Первой об этом сообщила Ксения Собчак. Она же опубликовала несколько фотографии Чубайса в больнице. Чубайс после госпитализации говорил, что находится в состоянии средней тяжести. В Кремле говорили, что желают Чубайсу скорейшего выздоровления, но не в курсе подробностей о его госпитализации.

По сведениям La Repubblica, пока Чубайс был в больнице, его допросил прокурор города Темпьо-Паузания, а эксперты спецподразделения итальянских карабинеров провели токсикологический анализ в поисках ядов.

До декабря 2020 года Анатолий Чубайс возглавлял госкорпорацию «Роснано», а затем — пост спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями. В марте 2022 года Чубайс ушел в отставку и уехал из России. По неподтвержденным данным, он объяснил отъезд тем, что несогласен с российским вторжение в Украину. ТАСС писал, что Чубайса и его окружение якобы проверяют на предмет коррупции (официально это не подтверждено).