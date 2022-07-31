Ксения Собчак сообщила, что Анатолий Чубайс попал в больницу в Европе. У него диагностировали редкую иммунную реакцию

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Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс попал в больницу в Европе в состоянии средней тяжести, сообщила Ксения Собчак со ссылкой на самого Чубайса и на его жену Авдотью Смирнову.

«Состояние нестабильное. Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги», — написала Собчак в своем телеграм-канале.

Она также привела комментарий, который, по ее словам, дал Чубайс: «Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное».

По утверждению проекта «Осторожно, новости», связанного с Собчак, комнату, в которой Чубайс почувствовал себя плохо, «обследовали специалисты в костюмах химической защиты».

На сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) синдром Гийена-Барре описывается так:

Редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Синдром может поражать людей в любом возрасте, но чаще всего он встречается у взрослых людей и у мужчин.

Большинство людей полностью выздоравливают даже в самых тяжелых случаях синдрома Гийена-Барре, однако состояние несет в себе потенциальную угрозу для жизни, сообщает ВОЗ.

Анатолий Чубайс до декабря 2020 года руководил «Роснано», а затем был назначен спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями. В конце марта 2022 года Чубайс покинул этот пост и уехал из России. По неподтвержденным данным, он объяснил отъезд несогласием с войной в Украине. Позже агентство ТАСС сообщило, что Чубайса и его окружение якобы проверяют на предмет коррупции.