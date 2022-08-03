Ксения Собчак опубликовала фотографии Анатолия Чубайса в больнице

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Ксения Собчак разместила в своем телеграм-канале несколько фотографий бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, сделанных в больнице.

31 июля Собчак первой сообщила, что Чубайс госпитализирован, у него диагностирован . Собчак ссылалась на жену Чубайса, кинорежиссера и драматурга Авдотью Смирнову.

Где именно находится Чубайс, Собчак не уточнила. Итальянские СМИ, в свою очередь, узнали, что бывшему главе «Роснано» стало плохо во время отдыха на Сардинии и он был доставлен в больницу на этом итальянском острове.

Анатолий Чубайс до декабря 2020 года возглавлял «Роснано», а затем занял пост спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями. В конце марта 2022 года Чубайс ушел в отставку и покинул Россию. Сообщалось, что уехать из страны он решил из-за несогласия с вторжением в Украину.

Вскоре после отъезда Чубайса источники ТАСС сообщали, что правоохранительные органы проверяют бывшего главу «Роснано» и его окружение на предмет коррупции. Официальные представители правоохранительных органов это не комментировали.