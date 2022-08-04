Прокурор попросил приговорить американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти с половиной годам колонии

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Государственный обвинитель попросил приговорить американскую баскетболистку Бритни Грайнер, которую обвиняют в контрабанде наркотиков, к девяти с половиной годам лишения свободы и штрафу в размере миллиона рублей, сообщает ТАСС.

Бритни Грайнер задержали в феврале 2022 года в Шереметьево. Ее обвиняют в контрабанде наркотиков из-за вейпа с гашишным маслом, найденного, по версии следствия, в багаже американки.

Во время заседания Химкинского городского суда Грайнер сообщила, что признает себя виновной в случившемся, сообщает . При этом она подчеркнула, что не собиралась ввозить ничего запрещенного в Россию, а сделала это случайно. Грайнер объяснила, что вообще не знала, что картриджи для вейпа были у нее в сумке, поскольку собирала вещи в состоянии стресса.

На фоне суда над Грайнер власти России и США начали обсуждать обмен заключенными. США просят выдать Грайнер, а также Пола Уилана, приговоренного к 16 годам по статье о шпионаже, а в обмен, по данным CNN, предлагают вернуть в Россию бизнесмена Виктора Бута, осужденного по обвинению в контрабанде оружия.

По информации Bloomberg, Россия готова или обменять только Грайнер на Бута, или обменять двух человек на двух, или отказаться от переговоров. Среди кандидатов на обмен — предполагаемый офицер ФСБ Вадим Красиков, которому в Германии дали пожизненное за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, а также бизнесмен Владислав Клюшин, которого США обвиняют в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов.

Бритни Грайнер — одна из лучших современных баскетболисток, выступавшая в США и РФ.

Подробнее о Грайнер

Американка Бриттни Грайнер — одна из лучших баскетболисток мира. С февраля ее держат в российском СИЗО. Грайнер грозит колония за гашишное масло Освободить спортсменку требуют Леброн Джеймс и Льюис Хэмилтон

Подробнее о Грайнер

Американка Бриттни Грайнер — одна из лучших баскетболисток мира. С февраля ее держат в российском СИЗО. Грайнер грозит колония за гашишное масло Освободить спортсменку требуют Леброн Джеймс и Льюис Хэмилтон