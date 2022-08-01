Россия сделала США встречное предложение по обмену заключенными. В Белом доме посчитали его несерьезным и вероломным

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Администрация президента США посчитала несерьезным встречное предложение, которое сделала Москва после того, как Вашингтон предложил обменять российского бизнесмена Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

Как заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, Россия «сделала встречное предложение, которое мы не рассматриваем как серьезное встречное предложение». По ее словам, это предложение. Она отказалась раскрыть детали.

Мы хотим вернуть домой Бритни Грайнер и Пола Уилана. Они неправомерно задержаны, мы очень ясно дали об этом понять. Мы сделали содержательное предложение. Мы хотим провести добросовестные переговоры по этому вопросу и сделать это как можно скорее.

Какое предложение России в Белом доме посчитали несерьезным, неизвестно. Телеканал CNN сообщал в конце июля, что Россия предлагала США включить в обмен заключенными предполагаемого офицера ФСБ Вадима Красикова, которого в Германии приговорили к пожизненному сроку за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Источник CNN утверждал, что США обращались к ФРГ с этим вопросом, но всерьез обмен Красикова не рассматривали.

По данным Bloomberg, Москва готова отказаться от обмена заключенными, если не получит двух россиян в обмен на двух американцев. Источники агентства утверждают, что Россия готова или обменять только Грайнер на Бута или двух человек на двух. Помимо Вадима Красикова возможным кандидатом на обмен, по словам собеседников Bloomberg, стал российский бизнесмен Владислав Клюшин, которого США обвиняют в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов.

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Россия и США обсуждают обмен заключенными на фоне суда, который проходит в РФ над американской баскетболисткой Бриттни Грайнер. Ее обвиняют в контрабанде наркотиков, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

США просят выдать Грайнер, а также Пола Уилана, приговоренного к 16 годам по статье о шпионаже. По данным CNN, США предложили России вернуть бизнесмена Виктора Бута, который отбывает 25-летний срок по обвинению в контрабанде оружия.

29 июля возможный обмен заключенными обсуждали глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе их первого телефонного разговора с начала войны в Украине.

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