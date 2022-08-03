Минобороны РФ: Россия и Украина с начала войны провели 27 операций по обмену военнопленными и телами погибших военнослужащих

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Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе заявил, что с начала войны Россия и Украина провели 27 операций по обмену военнопленными и телами погибших военнослужащих, пишет РИА Новости.

Российская сторона с начала войны крайне редко комментирует обмен пленными. Так, Минобороны РФ на официальных брифингах лишь один раз — 30 июня — упоминало об обмене. В свою очередь, украинская сторона об обменах сообщала неоднократно.

Замминистра заявил, что диалог между Москвой и Киевом был налажен при участии Международного комитета красного креста.

Фомин добавил, что в Минобороны России действует медицинская комиссия для освидетельствования больных и раненых военнопленных, которая работает в соответствии с рекомендациями и принципами на основе Женевской конвенции. Украине по решению этой комиссии были переданы 18 человек, заявил замминистра.

Первый «полноценный» обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 24 марта по формуле «10 на 10». Ранее был проведен обмен девяти российских пленных на мэра Мелитополя Ивана Федорова. Последний обмен военнопленными прошел 29 июня по формуле «144 на 144». Большинство из украинских пленных — защитники «Азовстали».

Первый официальный обмен телами погибших состоялся 2 июня. Тогда была достигнута договоренность об обмене «160 на 160». С тех пор стороны обменивались погибшими несколько раз. Последний обмен состоялся 26 июля.

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