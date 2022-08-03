Финские магазины ограничили продажу санкционных товаров туристам из России. При пересечении границы такие товары могут изъять

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Финские компании начали ограничивать продажу санкционных товаров российским туристам, пишет Yle. В частности, магазины Gigantti и Power, которые торгуют смартфонами, компьютерами и бытовой техникой, заявляют, что прекратили беспошлинные продажи товаров, идущих в Россию. В свою очередь сеть Kymen seudun osuuskauppa заявила, что ограничила продажу товары, на которые оформляют Tax Free, продукцией, не входящей в санкционный список.

МИД Финляндии на запрос Yle ответил, что продажа подпадающих под санкции товаров запрещена, если товары предполагается использовать в России. В то же время в МИД отметили, что на практике торговцу бывает трудно определить, отправляется ли товар в Россию или остается в Финляндии, если только клиент не приобретает товар в качестве беспошлинной покупки. Поэтому при продаже продукции в каждом конкретном случае необходимо принимать решение индивидуально, заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Санкции, введенные ЕС в отношении России, запрещают экспорт в РФ так называемых предметов роскоши, то есть товаров стоимостью более 300 евро, пишет Yle. В порядке исключения, разрешается вывоз например, электронного устройства или смартфона максимальной стоимостью 750 евро или автомобиля максимальной стоимостью 50 000 евро.

В Power и Gigantti отметили, турист может купить желаемый товар, если он не просит возврата налога. В таких ситуациях магазин не требует предъявить паспорт. Однако покупатель должен учитывать, что товар может быть конфискован таможней, если он попадает под санкции ЕС.

Известно о нескольких случаях, когда на границе у россиян, выезжающих из Финляндии, изымали дроны и гидролокаторы, решив, что это продукция двойного назначения. Представители финской таможни отказались сообщить, сколько именно товаров, на которые распространяются санкции, было изъято. По предоставленной статистике, всего после ослабления коронавирусных ограничений было проведено около 2,5 тысячи проверок, примерно сто из них «завершились принятием мер, связанных с санкциями».

Власти России с 15 июля сняли ограничения на выезд из страны, введенные в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Финляндия отменила все коронавирусные ограничения на въезд на две недели раньше.

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