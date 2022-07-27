Суд в Красноярске признал суррогатную мать виновной в торговле детьми и приговорил к трем годам колонии

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Октябрьский районный суд Красноярска признал 29-летнюю гражданку Казахстана, проходившую обвиняемой по делу о работавшем в городе центре суррогатного материнства «Дидилия», виновной . Ей назначено наказание в виде трех лет колонии общего режима.

По версии следствия, обвиняемая, чье имя не разглашается, в апреле 2020 года родила ребенка, а затем оформила доверенность, позволяющую директору «Дидилии» и его знакомым распоряжаться новорожденным. После этого она уехала в Казахстан, где получила 13 тысяч долларов за ребенка, а глава «Дидилии», утверждает следствие, и его сообщники забрали новорожденного для передачи его третьим лицам за вознаграждение.

Следствие считает, что в 2019-2020 годах руководство центра подыскивало гражданок России и Казахстана, готовых родить ребенка для других людей. Согласившимся стать суррогатными матерями женщинам в Камбодже проводили процедуру пересадки эмбрионов. Среди тех, кому передавали рожденных таким образом детей, были граждане Китая.

Всего в деле «Дидилии» фигурируют 19 младенцев. Обвиняемыми по делу проходят девять человек, включая четырех суррогатных матерей и заместителя главного врача перинатального центра в Красноярске.

По данным ТАСС, это первый приговор суррогатной матери по делу «Дидилии». РИА Новости и Baza утверждают, что это первый приговор суррогатной матери в России.

В мае 2022 года Госдума одобрила в первом чтении проект закона о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев. Авторы законопроекта, среди которых глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, заявляли, что за последние несколько лет, «по самым приблизительным подсчетам», за рубеж было вывезено около 45 тысяч детей, рожденных суррогатными матерями «в интересах иностранцев».

Широкий резонанс получило дело о торговле детьми, рожденными суррогатными матерями, в рамках которого обвиняли врачей из московских клиник. Дело было возбуждено в январе 2020 года, когда в квартире в Подмосковье обнаружили четырех младенцев, один из которых умер от синдрома внезапной смерти новорожденного. По версии следователей, этих детей родили суррогатные матери для иностранных граждан, в том числе для одиноких мужчин.