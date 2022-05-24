Госдума одобрила в первом чтении проект закона о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, подразумевающий запрет для иностранцев на пользование услугами суррогатных матерей в России.

Согласно инициативе, воспользоваться такими услугами смогут только граждане России, состоящие в браке, или одинокие россиянки, которые сами не могут выносить и родить ребенка по медицинским показаниям.

При этом ограничение не планируют распространять на пары, где один из супругов иностранец, а второй — гражданин РФ.

Документ также предусматривает, что суррогатной матерью может стать только гражданка РФ, а дети, рожденные такими матерями, будут получать российское гражданство.

«Введение запрета на использование иностранцами услуг суррогатного материнства на территории России — это вынужденная мера, которая обусловлена случаями гибели и торговли детьми, рожденными таким способом», — заявил один из авторов законопроекта, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, за последние несколько лет, «по самым приблизительным подсчетам», за рубеж было вывезено около 45 тысяч детей, рожденных суррогатными матерями «в интересах иностранцев».

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В январе 2020 года Следственный комитет возбудил уголовное дело о торговле детьми после того, как в подмосковной квартире нашли четырех младенцев, один из которых умер от синдрома внезапной смерти новорожденного. В СК утверждали, что детей родили суррогатные матери для иностранных граждан. Всего в деле 11 эпизодов о рождении 14 детей для семей из Таиланда и Филиппин.

По делу о торговле детьми проходят восемь врачей, которых подозревают в нарушении законов в области вспомогательных репродуктивных технологий в 2014-2020 годах. «Организатором схемы» следствие считает юриста Константина Свитнева, чья компания оказывала сопровождение приемным родителям. Он находится за границей.

В мае 2022 года одного из фигурантов дела — Кирилла Анисимова — приговорили к шести годам строгого режима. Он работал переводчиком в компании Свитнева и заключил сделку со следствием.

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