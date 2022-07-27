Deutsche Bank допустил, что может потерять свои активы в России

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Один из крупнейших банков Германии Deutsche Bank допустил, что может утратить контроль над своими активами в России. Об этом говорится в промежуточном отчете банка (.pdf).

Deutsche Bank располагает собственными технологическими ресурсами в России, которые участвуют в разработке ряда приложений банка. Группа подвержена риску того, что ее способность использовать эти технологические ресурсы может быть снижена или утрачена, например, из-за западных санкций, действий правительства в России или действий руководства [«дочки» Deutsche Bank].

В банке считают, что «неблагоприятные действия регулирующих органов могут привести к потере контроля над местными активами».

В марте 2022 года Deutsche Bank осудил российское вторжение в Украину и объявил, что свернет бизнес в России. После этого за три месяца Deutsche Bank перевез из России в Германию сотни IT-специалистов, писала в начале июня газета Financial Times. Всего в Германию решили переехать около 2000 человек: это сотрудники банка и члены их семей.

После начала войны многие крупные западные банки и финансовые группы, в том числе JP Morgan Chase и Goldman Sachs, заявили, что приостановят или прекратят работу в России. Французская Société Générale продала принадлежащий ей Росбанк компании «Интеррос» Владимира Потанина.

15 июля замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что власти временно прекратят выдавать разрешения на продажу «дочек» иностранных банков в России, пока российские банки за рубежом не смогут нормально работать.

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