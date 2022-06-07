Deutsche Bank после начала войны вывез сотни IT-специалистов из России в Германию

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Финансовый конгломерат Deutsche Bank за последние три месяца перевез из России в Германию сотни высококвалифицированных разработчиков программного обеспечения. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на слова источников, знакомых с деталями релокации.

До начала войны в России в двух центрах Deutsche Bank в Москве и Петербурге работали около 1500 человек. После введения санкций в отношении России Deutsche Bank предложил работникам переехать в Берлин. Предложение приняли около половины сотрудников, и большинство уже переехали.

«Мы приложили все усилия, чтобы все поняли, что [переезд в Германию] необязателен», — сказал один из собеседников издания, отметив, что никого не «шантажировали» и не вынуждали уезжать из России против воли. «Это не было эвакуацией», — говорит еще один источник, называя происходящее обычным перемещением персонала, но «гораздо большего размера и масштаба».

Всего из России в Германию решили переехать около двух тысяч человек: это сотрудники Deutsche Bank и члены их семей. Все переехавшие сотрудники официально иммигрировали и уже приступили к работе в Берлине.

В Deutsche Bank не говорят, что будут делать с оставшимися IT-операциями в России. «Мы продолжаем изучать наши возможности», — сказал один из топ-менеджеров. В марте банк объявил о планах свернуть свою банковскую деятельность в России.

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