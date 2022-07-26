Папа римский отправился в «покаянное паломничество» в Канаду. Он извинился перед представителями коренных народов за насильственную ассимиляцию

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Папа римский Франциск во время поездки в Канаду извинился перед представителями коренных народов за вред, причиненный им во время политики насильственной ассимиляции при участии католической церкви и христиан.

В частности, Франциск отметил «катастрофическую» роль школ-интернатов, куда принудительно отправляли детей из индейских семей, и призвал провести «серьезное расследование» происходившего там. Речь с извинениями он произнес в присутствии двух тысяч человек, прошедших через школы-интернаты.

Сегодня я здесь, на земле, которая помимо древних воспоминаний сохраняет шрамы еще открытых ран. Я здесь, потому что первый шаг моего покаянного паломничества — снова просить прощения, снова сказать вам, что я глубоко сожалею. Сожалею о том, как, к несчастью, многие христиане поддерживали колонизационный взгляд власти, которая притесняла коренные народы. <…> Я прошу прощения, в частности, за то, что многие члены церкви и религиозных сообществ участвовали, не в последнюю очередь через свое безразличие, в проектах культурного разрушения и насильственной ассимиляции… кульминацией которых стали школы-интернаты.

<…> Причиняет боль думать о том, как прочная почва ценностей, языка и культуры, составлявшая аутентичную идентичность ваших народов, была размыта, и что вы продолжили платить эту цену. Перед лицом страшного зла церковь становится на колени перед Богом и молит о прощении за грехи своих детей. Я хочу подтвердить это, со стыдом и недвумысленно. Я смиренно прошу о прощении за зло, совершенное многими христианами против коренных народов.

В конце церемонии индейские лидеры надели на папу римского традиционный венец из перьев.

Папа римский называет свою поездку в Канаду «покаянным паломничеством». За несколько месяцев до этого представители канадских коренных народов посетили Франциска в Ватикане, где он впервые извинился перед ними за роль церкви в притеснении индейцев. Представители коренных народов и властей Канады говорили, что считают необходимым принесение извинений и на канадской территории.

Видео со встречи папы римского с представителями коренных народов Канады в Масквачисе Vatican News

Школы-интернаты для представителей коренных народов работали с середины XIX до конца XX века. Через них прошли более 150 тысяч детей. Их забирали из семей, запрещая говорить на родных языках и практиковать свои культурные обычаи. Детей подвергали насилию, принудительному труду, плохо кормили и лечили. Власти Канады признали политику принудительной ассимиляции коренных народов «культурным геноцидом».

В 2021 году на территории нескольких бывших интернатов, находившихся под управлением католической церкви, нашли захоронения с останками сотен детей.