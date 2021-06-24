В Канаде на территории бывшего интерната для детей из коренных народов нашли 750 безымянных могил. Раньше в другом интернате обнаружили останки 215 детей

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Представители общины коренных народов канадской провинции Саскачеван сообщили об обнаружении 751 безымянной могилы на территории бывшей школы-интерната для детей из коренных народов Канады. Об этом сообщает канадская телекомпания CBC.

Школа-интернат работала в 1899-1997 годах. На ее территории находится кладбище, где и были найдены безымянные могилы. Их обнаружили с помощью георадара. Чьи останки в них захоронены, пока неизвестно.

По слухам, которые распространялись среди местных жителей, на кладбище хоронили как детей из интерната, так и взрослых. Предполагается, что до 1960-х на безымянных могилах были таблички с именами, но потом их убрали.

Школы-интернаты для детей из коренных народов существовали в Канаде с середины XIX до конца XX века. Через них прошли более 150 тысяч детей, которых забирали из семей и подвергали принудительной ассимиляции. Воспитанников интернатов подвергали насилию, плохо кормили и лечили.

В мае 2021 года на территории бывшей школы-интерната в провинции Британская Колумбия обнаружили массовое захоронение с останками более чем 200 детей. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал братскую могилу «болезненным напоминанием о мрачной и постыдной главе истории Канады».

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