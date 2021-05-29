В Канаде нашли останки 215 воспитанников интерната для детей из коренных народов Несколько лет назад такие интернаты признали «культурным геноцидом». Но братские могилы в них считали легендами

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Ученики и сотрудники школы-интерната в городе Камлупс. 1934 год National Centre for Truth and Reconciliation / The University of British Columbia

Останки 215 детей, некоторым из которых было по три года, обнаружили в канадском городе Камлупс на месте бывшей школы-интерната, предназначенной для ассимиляции детей из коренных народов Канады. Об этом пишет BBC News.

О находке 27 мая сообщили члены общины Tkʼemlúps te Secwepemc (Сообщество индейцев Камлупса). Детские останки были обнаружены при исследования территории интерната с помощью георадара. По предварительным данным, администрация интерната не оставила никаких записей о смертях этих детей, заявила лидер общины Розанна Казимир. Сейчас община вместе с судмедэкспертами и специалистами по архивному делу пытается выяснить, когда и из-за чего умерли дети.

Харви Маклауд, который воспитывался в интернате Камлупса в 1966-1968 годах, признался, что был потрясен новостью о детских останках на его территории. «Иногда люди не возвращались [в интернат], мы были счастливы за них, мы думали, что они сбежали, не зная, что с ними случилось на самом деле», — сказал он.

Министр по делам коренных народов Кэролин Беннетт напомнила, что интернаты были частью колониальной политики, лишавшей детей из коренных народов их семей. «Тысячи детей были отправлены в эти школы и больше не вернулись в семьи», — добавила она. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что новость о массовом захоронении в Камлупсе «разбила ему сердце». Он назвал это «болезненным напоминанием о мрачной и постыдной главе истории Канады».

В 1863-1998 годах через школы-интернаты для представителей коренных народов Канады прошли более 150 тысяч детей. Воспитанников интернатов забирали из семей, запрещали говорить на родном языке и практиковать свои культурные обычаи; их подвергали насилию, принудительному труду, плохо кормили и лечили. Предполагалось, что за время существования интернатов погибли не менее трех тысяч их воспитанников. Существовали слухи о тайных братских могилах в интернатах, но они считались городскими легендами.

Главное здание школы-интерната в городе Камлупс, примерно 1970 год Library and Archives Canada / Reuters / Scanpix / LETA

В 2008 году Джастин Трюдо принес официальные извинения за политику принудительной ассимиляции коренных народов, а в 2015 году власти Канады признали ее «культурным геноцидом».

Школа-интернат в Камлупсе была крупнейшим подобным учреждением в стране. Она открылась в 1890 году под управлением католической церкви. В 1950-х годах в интернате было около 500 воспитанников. В 1969 году управление интернатом перешло к правительству, которое устроило там общежитие для студентов. В 1978 году интернат окончательно закрылся. Сейчас в его здании находится музей и общественное пространство. Ранее у властей Канады была информация лишь о 51 смерти воспитанников интерната в 1914-1963 годах.

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