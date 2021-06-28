В Канаде за неделю сгорели четыре католических храма Недавно в школах-интернатах, которыми управляла церковь, нашли останки сотен детей и безымянные могилы
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В канадской провинции Британская Колумбия ночью 26 июня сгорели два деревянных католических храма, расположенные на территориях, которые занимают общины коренных народов Канады. Пожары начались с разницей примерно в час, оба храма полностью сгорели.
Кроме того, той же ночью загорелось крыльцо англиканского храма, который тоже находится на индейской территории в Британской Колумбии и сейчас не используется. Огонь быстро потушили, он не успел распространиться на стены деревянного здания.
Полиция заявила, что рассматривает пожары как подозрительные и выясняет, связаны ли они с пожарами еще в двух католических храмах, сгоревших ночью 21 июня. Они также располагались на территории коренных народов и были охвачены огнем с разницей с несколько часов.
Боб Грэм — начальник добровольной пожарной дружины города Оливер, возле которого стояла сгоревшая 21 июня церковь святого Григория, — сообщил, что на месте пожара нашли следы жидкости для розжига. Отец Томас Какканиил, служивший в церкви Святого Григория, выразил уверенность, что это был поджог: «Кто-то пришел и сжег храм, насколько я понимаю. Это было сделано на земле коренных народов Осуюс, но не этими людьми. Это был кто-то другой».
Глава Союза вождей коренных народов Британской Колумбии, великий вождь Стюарт Филипп заявил, что среди членов индейской общины Пентиктон, на территории которой находился храм Святейшего Сердца — вторая сгоревшая 21 июня церковь, есть люди, «испытывающие сильную ненависть к католической церкви из-за опыта школы-интерната». Но полиция пока не уточняла, стали ли пожары в церквях результатом поджогов, и кого в них подозревают.
В Канаде с середины XIX и до конца XX века существовали школы-интернаты для детей из коренных народов. Их насильно забирали из семей и подвергали принудительной ассимиляции: запрещали говорить на родном языке и практиковать свои культурные обычаи. Воспитанников интернатов подвергали насилию, плохо кормили и лечили. Через интернаты прошли более 150 тысяч детей; до недавнего времени считалось, что около трех тысяч из них умерли.
В мае 2021 года на территории бывшего интерната в провинции Британская Колумбия обнаружили массовое захоронение с останками 215 детей. В июне на территории бывшего интерната в провинции Саскачеван нашли 751 безымянную могилу; кто в них похоронен, пока неизвестно. Оба интерната раньше находились под управлением католической церкви, а захоронения на их территории нашли представители коренных народов Канады.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что новость об обнаружении детских останков в Британской Колумбии «разбила ему сердце». Он призвал католическую церковь попросить прощения за то, как ее представители обращались с детьми в канадских школах-интернатах. Вскоре после этого папа римский Франциск выразил сочувствие канадским коренным народам, но воздержался от прямых извинений.