В Канаде за неделю сгорели четыре католических храма Недавно в школах-интернатах, которыми управляла церковь, нашли останки сотен детей и безымянные могилы

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В канадской провинции Британская Колумбия ночью 26 июня сгорели два деревянных католических храма, расположенные на территориях, которые занимают общины коренных народов Канады. Пожары начались с разницей примерно в час, оба храма полностью сгорели.

Церковь Святой Анны на территории индейской общины Нижний Симилкамин, сгоревшая ночью 26 июня

Кроме того, той же ночью загорелось крыльцо англиканского храма, который тоже находится на индейской территории в Британской Колумбии и сейчас не используется. Огонь быстро потушили, он не успел распространиться на стены деревянного здания.

Полиция заявила, что рассматривает пожары как подозрительные и выясняет, связаны ли они с пожарами еще в двух католических храмах, сгоревших ночью 21 июня. Они также располагались на территории коренных народов и были охвачены огнем с разницей с несколько часов.

Боб Грэм — начальник добровольной пожарной дружины города Оливер, возле которого стояла сгоревшая 21 июня церковь святого Григория, — сообщил, что на месте пожара нашли следы жидкости для розжига. Отец Томас Какканиил, служивший в церкви Святого Григория, выразил уверенность, что это был поджог: «Кто-то пришел и сжег храм, насколько я понимаю. Это было сделано на земле коренных народов Осуюс, но не этими людьми. Это был кто-то другой».

Глава Союза вождей коренных народов Британской Колумбии, великий вождь Стюарт Филипп заявил, что среди членов индейской общины Пентиктон, на территории которой находился храм Святейшего Сердца — вторая сгоревшая 21 июня церковь, есть люди, «испытывающие сильную ненависть к католической церкви из-за опыта школы-интерната». Но полиция пока не уточняла, стали ли пожары в церквях результатом поджогов, и кого в них подозревают.

В Канаде с середины XIX и до конца XX века существовали школы-интернаты для детей из коренных народов. Их насильно забирали из семей и подвергали принудительной ассимиляции: запрещали говорить на родном языке и практиковать свои культурные обычаи. Воспитанников интернатов подвергали насилию, плохо кормили и лечили. Через интернаты прошли более 150 тысяч детей; до недавнего времени считалось, что около трех тысяч из них умерли.

Фонарики обозначают места на территории бывшей школы-интерната в Саскачеване, где были найдены безымянные могилы. 27 июня 2021 года Geoff Robins / AFP / Scanpix / LETA

В мае 2021 года на территории бывшего интерната в провинции Британская Колумбия обнаружили массовое захоронение с останками 215 детей. В июне на территории бывшего интерната в провинции Саскачеван нашли 751 безымянную могилу; кто в них похоронен, пока неизвестно. Оба интерната раньше находились под управлением католической церкви, а захоронения на их территории нашли представители коренных народов Канады.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что новость об обнаружении детских останков в Британской Колумбии «разбила ему сердце». Он призвал католическую церковь попросить прощения за то, как ее представители обращались с детьми в канадских школах-интернатах. Вскоре после этого папа римский Франциск выразил сочувствие канадским коренным народам, но воздержался от прямых извинений.

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