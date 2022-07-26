Новый глава «Роскосмоса» заявил, что после 2024 года Россия уйдет с МКС. В NASA сообщили, что их об этих планах не уведомили

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Юрий Борисов, назначенный 15 июля главой «Роскосмоса», заявил, что Россия после 2024 года выйдет из проекта Международной космической станции (МКС), сообщает «Интерфакс».

«Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты», — сказал Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Я думаю, что к этому времени мы начнем формировать российскую орбитальную станцию», — заявил Борисов.

В NASA в свою очередь, заявили, что не получали от российской стороны никаких официальных уведомлений о планах выйти из проекта МКС, сообщает AFP.

По мнению генерального конструктора ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимира Соловьева, которого цитирует «Интерфакс», России необходимо продолжать работать на МКС до строительства новой орбитальной станции. Запуск первого модуля новой станции, рассказал он, запланирован на 2028 год.

Юрий Борисов в апреле 2021 года, когда он еще занимал пост вице-премьера, курирующего военно-промышленный комплекс, говорил, что Россия не собирается участвовать в проекте МКС после 2024 года, а планирует создать собственную орбитальную станцию.

В мае 2021 года исполнительный директор «Роскосмоса» по науке Александр Блошенко сообщил, что госкорпорация не исключает как продолжение участия в проекте МКС после 2025 года, так и создание новой независимой станции.

В июне того же года, как сообщалось, директор NASA Билл Нельсон предложил Дмитрию Рогозину, возглавлявшему в тот момент «Роскосмос», продлить эксплуатацию МКС до 2030 года. Рогозин с этим предложением согласился.

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