Глава NASA предложил продлить работу МКС до 2030 года, Рогозин согласился

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Глава NASA Билл Нельсон и руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин провели 4 июня телефонные переговоры.

В ходе беседы Нельсон предложил продлить эксплуатацию Международной космической станции (МКС) до 2030 года при обеспечении необходимого государственного финансирования. В ответ Рогозин поддержал главу NASA, сообщается на сайте российской космической корпорации.

Рогозин также пригласил руководителя NASA приехать в Россию, тот ответил согласием.

Российские власти до конца не определились, станут ли продолжать работать на МКС после того, как в 2024 году истечет срок эксплуатации станции. В апреле вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия собирается создать свою орбитальную станцию и выйти из проекта МКС с 2025 года. В мае исполнительный директор «Роскосмоса» по науке Александр Блошенко сообщил, что госкорпорация не исключает как продолжение участия в проекте МКС после 2025 года, так и создание новой независимой станции, а решение по этому вопросу — за руководством страны.

В ноябре 2020 года руководитель полетов российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что срок работы станции могут продлить до 2030 года, но, по его словам, после 2025 года на МКС может начаться «лавинообразный выход из строя многочисленных элементов».

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