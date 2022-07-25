Центр «Досье»: финансист Ян Марсалек, которого подозревают в афере на два миллиарда евро, получил паспорт РФ и живет в Москве под охраной ФСБ

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Бывший операционный директор немецкой платежной компании Wirecard Ян Марсалек, подозреваемый в хищении и пропавший в 2020 году, получил российский паспорт на имя Германа Баженова. Об этом говорится в совместном расследовании центра «Досье» и немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

По сведениям изданий, сейчас Марсалек живет в Москве под охраной ФСБ.

Паспорт гражданина РФ ему выдали в 2021 году. Как пишет Центр «Досье», подлинность документа вызывает сомнения. В частности, потому, что паспорта с такой фамилией и номером нет в базе «Роспаспорта».

Предположительно, у Марсалека есть еще один российский паспорт с другим именем — на случай, если про его документ на имя Баженова станет известно, рассказал источник Центра «Досье».

По сведениям Центра, ранее Марсалек пользовался фальшивым паспортом на имя гражданина Австрии Макса Майера, который ему также выдали российские спецслужбы.

Немецкая компания Wirecard начала работу в 1999 году. Она работала с клиентами, с которыми не хотели сотрудничать банки и крупные платежные системы, например, порносайтами и нелегальными казино. К 2018 году Wirecard попала в тридцатку крупнейших компаний Германии.

В июне 2020 года аудиторы сообщили о недостаче почти двух миллиардов евро на счетах Wirecard. Гендиректора компании Маркуса Брауна арестовали, а топ-менеджмент уволили. Марсалек, которого считают ключевой фигурой в афере, сбежал. Власти Германии и Австрии начали его розыск.

В июле 2020-го , и Der Spiegel выпустили расследование, где говорилось, что Марсалек за 10 лет больше 60 раз приезжал в Россию и мог сотрудничать с российскими спецслужбами. Тогда же немецкое издание Handelsblatt сообщило, что Марсалек скрывается в России, куда он прибыл через Беларусь.