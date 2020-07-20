Handelsblatt: топ-менеджер Wirecard, пропавший после аферы на два миллиарда евро, скрывается в России

Бывший член совета директоров немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, исчезнувший после пропажи со счетов компании 2 миллиардов евро, находится в России. Об этом сообщило немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в предпринимательских, дипломатических и судебных кругах.

Ранее расследовательские проекты The Insider и Bellingcat, немецкое издание Der Spiegel и издательство McClatchy сообщили, что Марсалек находится в Белоруссии, куда он прилетел на частном самолете.

По информации Handelsblatt, после прибытия в Белоруссию Марсалека перевезли в Россию. Причиной стали российско-белорусские политические разногласия. Сейчас Марсалек якобы находится в частном доме под Москвой под контролем ГРУ — российской военной разведки.

Handelsblatt также пишет, что Марсалек перевел в Россию из Дубая, где работала Wirecard, «значительные средства» в биткоинах.

В июне 2020 года аудиторы сообщили о недостаче в 2 миллиарда евро на счетах Wirecard. Гендиректора компании арестовали, а топ-менеджмент уволили. Ян Марсалек заявил коллегам, что найдет пропавшие деньги и докажет свою невиновность. После этого он пропал. Австриец Марсалек считается ключевой фигурой в афере с Wirecard, его разыскивают власти Германии и Австрии.

Марсалека подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами: за последние 10 лет он больше 60 раз приезжал в Россию по шести разным австрийским паспортам и хвастался поездкой в Пальмиру в качестве гостя российских военных. Кроме того, к нему проявляла интерес ФСБ.

The Insider, Bellingcat и Der Spiegel предполагают, что Wirecard могла заниматься денежными переводами для финансирования российских частных военных компаний в Африке. По их данным, Марсалек курировал проекты в Ливии (там, как сообщается, действует ЧВК «Вагнер»). Его советником по Ливии был российский эксперт по арабским странам, который якобы связан с ГРУ.