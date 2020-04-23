Правительство национального согласия Ливии обвинило ЧВК «Вагнер» в применении химического оружия

Частная военная компания «Вагнер» применила химическое оружие против сил Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом заявил министр внутренних дел ПНС Фатхи Башага, пишет издание The Libya Observer.

«Русские наемники из группы „Вагнер“ используют нервно-паралитический газ на линии фронта в [районе Салахаддин на юге от Триполи]. Некоторые бойцы ПНС там были убиты снайперами после того, как подверглись воздействию газа. Это не могла сделать ни одна сторона, кроме наемников из группы „Вагнер“», — заявил Башага на пресс-конференции в Триполи.

Как отмечает издание The New Arab, египетско-канадский фотожурналист Амру Салахуддин, который сейчас, по всей видимости, находится в Ливии, 22 апреля написал в твиттере, что после бомбардировки района Салахаддин несколько бойцов ПНС упали на землю. Их, по словам фотографа, трясло, и они не могли нормально дышать.

Сообщается, что сейчас в Ливии находятся около 1400 наемников из ЧВК «Вагнер». По информации ПНС Ливии, они воюют на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) генерала Халифы Хафтара.

Противостояние ПНС и ЛНА началось в 2011 году, после свержения Муаммара Каддафи. ЛНА контролирует восток Ливии, ПНС — запад, в том числе столицу Триполи. С весны 2019 года армия Хафтара пытается захватить город.

Считается, что ЛНА поддерживает Россия, а ПНС — Турция. В январе 2020 года российский президент Владимир Путин заявил, что, если в Ливии и есть россияне, то «они не представляют интересов российского государства».

В феврале турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия «на высшем уровне» руководит войной в Ливии, и показал фото главы ЧВК «Вагнер» рядом с министром обороны России Сергеем Шойгу.