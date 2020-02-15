Эрдоган заявил, что Россия «на высшем уровне» руководит войной в Ливии и показал фото главы ЧВК «Вагнер» рядом с Сергеем Шойгу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, сопровождающим его в поездке в Пакистан, что Россия «на высшем уровне» руководит войной в Ливии.

В подтверждение своих слов, сообщает турецкий телеканал NTV, Эрдоган показал журналистам фотографию, на которой, по его словам, вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым, возглавляющим Генштаб, снят .

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов, комментируя «Интерфаксу» заявление Эрдогана, сказал, что оно «абсолютно не соответствует действительности и реальному положению дел в стране».

«Не знаю, откуда он это взял, откуда у него такая информация, такие дефиниции», — добавил Богданов.

Президент Турции ранее заявлял, что в Ливии находятся более двух тысяч наемников ЧВК «Вагнер». Президент России Владимир Путин, в свою очередь, сказал, что, если в Ливии есть наемники ЧВК «Вагнер», то они не представляют интересы России.

Турция в январе объявила об отправке в Ливию военных специалистов, чтобы, как заявил тогда Эрдоган, поддержать международно признанное правительство во главе с Фаизом Сараджем. Соперника Сараджа в борьбе за власть в Ливии — фельдмаршала Халифу Хафтара, по неофициальным данным, поддерживает Россия. Официально власти РФ это отрицают.