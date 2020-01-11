Президент России Владимир Путин заявил, что, если в Ливии есть наемники ЧВК «Вагнер», то они не представляют интересы России. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, пишет РИА Новости.

«Если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают», — сказал Путин, отвечая на вопрос, сколько российских наемников ЧВК «Вагнер» сейчас действуют в Ливии.

Путин сказал, что в Ливии находится «много всяких наемников», в том числе тех, кто до этого был в сирийском Идлибе, отмечает «Интерфакс».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся более двух тысяч наемников ЧВК «Вагнер».

В марте 2018 года Владимир Путин использовал формулировку «не представляют российское государство», говоря о сотрудниках «фабрики троллей», которых обвинили во вмешательстве в выборы США.

В декабре 2018 года Путин заявил, что наемники ЧВК «Вагнер» «могут продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты», если они не нарушают российские законы.