Топ-менеджера Mastercard заподозрили в отмывании денег в банке, связанном с Wirecard. Он скрыл сотни тысяч фиктивных транзакций

Matthias Schrader / AP / Scanpix / LETA

Один из старших сотрудников платежной системы Mastercard, имя которого не раскрывается, предположительно, мог участвовать в схеме по отмыванию денег в танзанийском FBME Bank, связанном с немецкой компанией . Об этом сообщает The Times со ссылкой на расследование, проведенное по заказу акционеров кипрского отделения FBME Bank.

Участники расследования установили, что FBME Bank причастен к операциям, направленным на то, чтобы обойти правила платежных систем Visa и Mastercard и провести рискованные и потенциально незаконные транзакции.

По данным частных следователей, проводивших расследование, отдел по работе с платежными картами FBME, связанный с Wirecard через ключевого клиента, проводил сотни тысяч фиктивных транзакций, чтобы обмануть системы контроля Visa и Mastercard. Предполагается, что среди этих транзакций прятали незаконные переводы. Детективы считают, что топ-менеджер Mastercard мог скрывать от платежных систем сведения об этом. Они рекомендовали акционерам банка обратиться в прокуратуру США, поскольку «проблема могла быть в Mastercard».

Акционеры FBME инициировали расследование после того, как в 2014 году управление по борьбе с финансовыми преступлениями при Минфине США запретило американским банкам проводить платежи FBME. Управление обвинило танзанийский банк в том, что клиенты использовали компанию в незаконной деятельности, в том числе для отмывания денег, финансирования терроризма, ухода от санкций, коррупции и нелегальной продажи оружия.

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Пересказал Александр Бакланов