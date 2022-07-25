Софья Сапега выплатила компенсацию, которую с нее взыскал белорусский суд. Теперь нет формальных препятствий для ее помилования или экстрадиции в РФ
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Россиянка Софья Сапега, осужденная за администрирование оппозиционного телеграм-канала, выплатила компенсацию морального вреда белорусским силовикам, чиновникам и судьям в размере 175 тысяч белорусских рублей.
Об этом «Русской службе Би-би-си» сообщил адвокат семьи Сапеги Антон Гашинский. Он также добавил, что средства на погашение невыплаченной части указанной в приговоре суммы предоставил ее отец Андрей Сапега, который живет в России.
По словам адвоката, погашение ущерба было ключевым условием для помилования Софьи Сапеги Александром Лукашенко или ее экстрадиции в Россию для отбывания наказания.
В мае 2021 года Софью Сапегу вместе с бывшим главредом телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем задержали в минском аэропорту. Для этого белорусские силовики вынудили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершить экстренную посадку в Минске.
В мае 2022 года Гродненский областной суд приговорили Сапегу к шести годам колонии по статьям о разжигании социальной вражды и незаконном сборе персональных данных.
В июне 2022 года Александр Лукашенко говорил, что Сапегу можно выдать России. «Она же россиянка… У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят там делают. Думаю, для нее наука большая».