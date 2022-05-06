Суд в Беларуси приговорил россиянку Софью Сапегу к шести годам колонии

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Гродненский областной суд в Беларуси приговорил гражданку России Софью Сапегу к шести годам колонии, сообщает белорусская правозащитная организация «Вясна». Эту информацию подтверждает «Белта».

Россиянке назначили максимальный срок лишения свободы, предусмотренный досудебным соглашением со следствием, которое заключила Сапега. Она согласилась на сотрудничество со следователями после задержания.

Сапегу обвиняли по Уголовного кодекса Беларуси, но, как сообщила представитель прокуратуры, ее признали виновной в разжигании социальной вражды и незаконном сборе персональных данных.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Софья Сапега — девушка бывшего главреда Nexta Романа Протасевича. Их задержали в мае 2021 года после экстренной посадки в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс.

Сапега в декабре 2021 года подала Александру Лукашенко прошение о помиловании. Отчим Сапеги говорил, что она «рассчитывала на соглашение со следствием, помощь России, экстрадицию, и что дело до суда вообще не дойдет».

Роман Протасевич после задержания стал сотрудничать со следствием по своему уголовному делу, а также дал несколько интервью провластным СМИ Беларуси и России. Сейчас он находится под домашним арестом, ему можно пользоваться интернетом. Судебный процесс против Протасевича пока не начинали.

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