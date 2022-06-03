«Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят там делают». Лукашенко заявил, что Софью Сапегу можно выдать России

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Александр Лукашенко заявил, что можно выдать России. Об этом сообщает «Белта».

Лукашенко отметил, что ему «жалко девчонку» и что «надо вопрос этот решать».

Она же россиянка… У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят там делают. Думаю, для нее наука большая.

Сапега еще в декабре 2021 года, за четыре месяца до того, как суд приговорил ее к шести годам лишения свободы, подавала Александру Лукашенко прошение о помиловании. Отчим Сапеги говорил, что она «рассчитывала на соглашение со следствием, помощь России, экстрадицию, и что дело до суда вообще не дойдет».

Власти РФ отказались комментировать приговор Сапеге. В Кремле лишь заявили, что Россия «продолжит защищать ее законные интересы» с помощью дипломатов и «по другим каналам».

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