Imagine Dragons займутся сбором средств на машины скорой помощи для Украины

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Американская группа Imagine Dragons стала амбассадором платформы по сбору пожертвований для Украины United24. Об этом сообщил вечером 22 июля президент Украины Владимир Зеленский после видеоконференции с участниками коллектива.

По словам Зеленского, музыканты будут заниматься направлением медицинской помощи и «их первым проектом будет сбор средств на машины скорой помощи».

Imagine Dragons заявили в соцсетях, что для них было честью пообщаться с Зеленским, и призвали присоединиться к сбору средств. «Для нас, живущих в мире и безопасности, слишком легко забыть об этой трагедии, в которой так много людей просыпаются каждый день», — заявили они.

Власти Украины запустили платформу по сбору пожертвований United24 в мае. Через нее собирают деньги на оборону и разминирование, на гуманитарную и медицинскую помощь, а также на восстановление страны. Деньги, отправленные через United24, поступают на счета украинского Нацбанка.

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