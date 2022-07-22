Сергей Брилев заявил, что ушел из руководства ВГТРК и больше не будет ведущим «Вестей в субботу»

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Телеведущий Сергей Брилев больше не будет ведущим программы «Вести в субботу», последний выпуск которой канал «Россия 1» показал 26 февраля. Об этом Брилев рассказал в .

Из его поста также следует, что он больше не занимает должность заместителя директора ВГТРК по специальным информационным проектам.

В начале сезона, 11 сентября [2021 года], я отметил 20-летие работы ведущим (куда больше?!), а 26 февраля я провел последний выпуск «Вестей в субботу» (что подвело черту и под периодом, когда мне было, зачем носить титул замдиректора канала). После этого я наконец-то переключился на работу исключительно над тем, где я обладаю, кажется, по-настоящему редкими собственными знаниями и навыками.

По словам Брилева, он отправился в командировку по странам Южной Америки, откуда вышло 33 его спецрепортажа и мини-фильма. До конца года должны быть завершены еще несколько фильмов.

Ведущий вернулся в Россию в апреле и занялся решением проблем со здоровьем. В частности, Брилев, по его словам, перенес «одну довольно серьезную операцию».

В своей записи ведущий не упомянул войну, а также не уточнил, сотрудничает ли он с ВГТРК и, если да, то в каком качестве. В марте Брилев говорил, что продолжает работать на телекомпании.

Сергей Брилев получил гражданство Великобритании (это произошло не позднее, чем в 2001 году). В конце марта 2022 года британские власти ввели против Брилева персональные санкции, заявив, что он «активно задействован в кремлевской пропаганде вторжения в Украину».

После вторжения России в Украину с российских федеральных каналов уволился ряд известных журналистов и ведущих. Среди них — Лилия Гильдеева, Вадим Глускер, Жанна Агалакова.

Редактор Первого канала Марина Овсянникова в середине марта устроила антивоенную акцию в прямом эфире. Журналистку оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии, она ушла с Первого канала. В июле Овсянникова была задержана, на нее составили еще один протокол о «дискредитации» армии из-за антивоенных высказываний.