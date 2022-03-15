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После начала российского вторжения в Украину с Первого канала, ВГТРК, НТВ уволились несколько известных журналистов.

Ведущая НТВ Лилия Гильдеева, работавшая на телеканале с 2006 года, сообщила Varlamov News, что сперва уехала из России, а затем написала заявление об увольнении. Она уволилась по собственному желанию, пишет журналист Алексей Пивоваров, ранее работавший с Гильдеевой в программе «Сегодня». В НТВ подтвердили уход ведущей.

Также с НТВ уволился корреспондент Вадим Глускер, работавший на телеканале с 1993 года. Глускер подтвердил журналисту Алексею Венедиктову, что не работает на НТВ со 2 марта.

С Первого канала уволилась специальный корреспондент Жанна Агалакова, работавшая на телеканале с 1999 года, сообщили журналист Роман Супер и источник Varlamov News. Других подтверждений этой информации нет. Последние годы Агалакова работала в Нью-Йорке и Париже.

Роман Супер также сообщил, что, по словам его знакомого сотрудника ВГТРК, из этой государственной телерадиокомпании также массово увольняются сотрудники. Он сообщил об увольнении двух продюсеров, одного режиссера ежедневного эфира («ушел с работы прямо во время эфира») и руководителя «путинского отдела» Юлии Воробьевой.

Роман Супер также утверждает, что «прямо сейчас в редакции сотрудникам говорят, что с ВГТРК уходит и телеведущий Сергей Брилев», который вел программу «Вести в субботу» на «России-1». Последний выпуск его программы вышел в эфир 26 февраля, в третий день войны России с Украиной. Об уходе Брилева официально не сообщалось.

Обновление. Сергей Брилев отрицает свой уход с ВГТРК: он утверждает, что продолжает работу и сейчас находится в командировке в Бразилии.

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