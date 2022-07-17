Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Обновление: Адвокат Дмитрий Захватов, представляющий интересы Марины Овсянниковой, сообщил «Медузе», что на нее составлен протокол по статье 20.3.3. КоАП («дискредитация» Вооруженных сил РФ). Эта административная статья предусматривает наказание в виде штрафа от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Полиция Московской области задержала бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову, сообщается в телеграм-канале журналистки.

Проект «Осторожно, новости» сообщает, что полицейские приехали к Овсянниковой по ее месту жительства. Журналистку задержали возле ее дома, сообщил «Медузе» ее адвокат Дмитрий Захватов. По его словам, Овсянникову не могут найти в отделах полиции. Он отметил, что дети журналистки находятся с бабушкой.

15 июля Марина Овсянникова провела одиночный пикет на Софийской набережной напротив Кремля. Она держала в руках плакат со словами: «Путин — убийца. Его солдаты — фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?».

Марина Овсянникова известна тем, что 14 марта, в первые дни войны России против Украины, она ворвалась в эфир программы «Время» на Первом канале с антивоенным плакатом. На нем, в частности, были такие слова: «Не верьте пропаганде. Здесь вам врут». После этого руководство телеканала обвинило ее в «предательстве». Журналистку оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии из-за видео с призывом устраивать массовые протесты, но за саму акцию в телеэфире ей ничего не предъявили. После увольнения с Первого канала Овсянникова стала внештатным корреспондентом немецкой газеты Die Welt, откуда ушла в начале июля.

Читайте также

«Все без исключения понимают, что врут» «Медуза» рассказывает историю Марины Овсянниковой, вышедшей с антивоенным плакатом в эфир Первого канала. Бонус: что на канале происходит из-за войны

Читайте также

«Все без исключения понимают, что врут» «Медуза» рассказывает историю Марины Овсянниковой, вышедшей с антивоенным плакатом в эфир Первого канала. Бонус: что на канале происходит из-за войны