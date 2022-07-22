Foreign Policy: Россия готовит крупное наступление на Украину в 2023 году, чтобы захватить Одессу
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Власти России в начале 2023 года могут начать новое крупное наступление на Украину, чтобы среди прочего попытаться захватить Одессу и юго-западное побережье страны и отрезать Украину от Черного моря, сообщает американский журнал Foreign Policy. О новых военных целях России изданию рассказали четыре действующих и бывших американских и европейских чиновника.
«Предполагается, что в следующем году они (украинцы) могут столкнуться с еще одним очень серьезным российским наступлением. И мы должны сделать все возможное, чтобы дать им не только оборудование, но и людей — свежих людей, хорошо обученных людей — чтобы попытаться пережить это», — сказал на условиях анонимности неназванный западный чиновник,
Чиновники из США и ЕС считают, что Кремль нацелился на Одессу как на «главный стратегический приз на следующем этапе войны».
Во время войны невозможно оперативно проверить достоверность информации о происходящем в зоне боевых действий, в том числе поступающую от источников, которые непосредственно не вовлечены в конфликт.
«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что
Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.
20 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «география» «специальной военной операции» России против Украины изменилась. По его словам, это не только самопровозглашенные ДНР и ЛНР, «это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий».
22 апреля замкомандующего войсками Центрального военного округа России Рустам Миннекаев заявил, что в рамках «второй фазы спецоперации» планируется установить контроль над югом Украины, чтобы обеспечить выход в Приднестровье, «где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».