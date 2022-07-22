Foreign Policy: Россия готовит крупное наступление на Украину в 2023 году, чтобы захватить Одессу

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Власти России в начале 2023 года могут начать новое крупное наступление на Украину, чтобы среди прочего попытаться захватить Одессу и юго-западное побережье страны и отрезать Украину от Черного моря, сообщает американский журнал Foreign Policy. О новых военных целях России изданию рассказали четыре действующих и бывших американских и европейских чиновника.

«Предполагается, что в следующем году они (украинцы) могут столкнуться с еще одним очень серьезным российским наступлением. И мы должны сделать все возможное, чтобы дать им не только оборудование, но и людей — свежих людей, хорошо обученных людей — чтобы попытаться пережить это», — сказал на условиях анонимности неназванный западный чиновник,

Чиновники из США и ЕС считают, что Кремль нацелился на Одессу как на «главный стратегический приз на следующем этапе войны».

Во время войны невозможно оперативно проверить достоверность информации о происходящем в зоне боевых действий, в том числе поступающую от источников, которые непосредственно не вовлечены в конфликт.

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20 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «география» «специальной военной операции» России против Украины изменилась. По его словам, это не только самопровозглашенные ДНР и ЛНР, «это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий».

22 апреля замкомандующего войсками Центрального военного округа России Рустам Миннекаев заявил, что в рамках «второй фазы спецоперации» планируется установить контроль над югом Украины, чтобы обеспечить выход в Приднестровье, «где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».

Хроника войны

Война Сто сорок девятый день

Хроника войны

Война Сто сорок девятый день