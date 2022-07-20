ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России

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Постоянные представители стран Евросоюза утвердили новый, седьмой пакет санкций против России.

Как сообщил постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранкевичус, очередные ограничения включают запрет на импорт золота, новые меры экспортного контроля, заморозку активов Сбербанка, санкции против более 50 физических и юридических лиц, в том числе политиков, военных, бизнесменов и пропагандистов.

Ранее СМИ писали, что среди прочих в новый санкционный список попадут мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, а также члены байкерского клуба «Ночные волки».

Также сообщалось, что в седьмом пакете санкций будут представлены корректировки правил транзита российских товаров, попавших под западные ограничения, в Калининградскую область через Литву.

Ожидается, что новые санкции вступят в силу 21 июля после публикации в официальном журнале Евросоюза.

Предыдущий, шестой пакет санкций ЕС был представлен в начале июня. Он включает в себя поэтапный отказ Евросоюза от российской нефти.

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