«Настоящее время»: под новые санкции ЕС попадут Сергей Собянин, Владимир Машков и Сергей Безруков

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В новый пакет санкций Евросоюза против России попадут актеры Сергей Безруков и Владимир Машков. Об этом сообщил со ссылкой на проект санкционного списка, полученный от источника в дипломатических кругах ЕС.

Безруков поддержал российское вторжение в Украину, а Машков выступает за признание самопровозглашенных ДНР и ЛНР, говорится в проекте документа.

Также в новый санкционный список включены мэр Москвы и первый вице-премьер России Андрей Белоусов (в документе говорится, что «на следующий день после вторжения он присутствовал на совещании в Кремле и убеждал собравшихся там российских олигархов продолжить сотрудничество с подсанкционными российскими банками»).

Кроме того, в санкционном списке есть те, «кого власти РФ назначили руководить оккупированными украинскими городами», пишет «Настоящее время».

Обновлено. ЕС также ужесточит ограничения против Сбербанка и введет санкции против поддерживающего Кремль байкерского клуба «Ночные волки», пишет издание EUobserver.

18 июля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что главы МИД стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России. По словам Сийярто, в него включены 48 физических лиц и девять организаций, а также запрет на торговлю золотом и товарами двойного назначения. Ограничений на поставки энергоносителей в новом пакете нет.

Как отметил Сийярто, новый санкционный перечень в основном дополняет и расширяет предыдущие ограничения. Этот пакет неофициально назвали «шестым плюс», писало британское издание The Guardian.

Предыдущий, шестой пакет санкций ЕС против России был обнародован в конце мая. Он включает в себя запрет на импорт российской нефти по морю.

Подробнее про этот запрет

Европа откажется от 90% нефти, которую покупает в России. С российской экономикой можно попрощаться? 12 карточек