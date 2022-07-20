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Компания «АвтоВАЗ» выпустит ограниченную партию автомобилей Lada Largus, которая будет собрана из скопившихся на складах запчастей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Выпуск планируется начать до конца следующей недели. Всего будет произведено 1800 автомобилей.

В мае 67,7% акций концерна «АвтоВАЗ», принадлежавших французскому автопроизводителю Renault, были переданы государству в лице Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ).

В течение почти всего мая производство на «АвтоВАЗе» простаивало из-за отсутствия комплектующих. В начале июня компания возобновила сборку легковых автомобилей, запустив модель Lada Granta в «упрощенной» версии Classic с минимальным количеством комплектующих иностранного производства.

В конце мая совет директоров «АвтоВАЗа» возглавил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В начале июля он также получил должность вице-премьера.

После начала войны Мантуров назвал автопром «самой уязвленной» отраслью. По оценке Минпромторга, по итогам года объем продаж и производства легковых автомобилей в России сократится на 50%.