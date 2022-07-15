Объем продаж и производства легковых автомобилей в России сократится по итогам года на 50%

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По итогам 2022 года в России наполовину сократится объем производства и продаж легковых автомобилей. Об этом, пишет «Коммерсант», заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров во время выступления в Госдуме, где его утверждают на пост вице-премьера.

Министр назвал автопром «самой уязвленной» отраслью, сообщает РИА Новости.

Глава Минпромторга также рассказал депутатам, что по итогам года «даже с учетом ощутимого роста в оборонном секторе» прогнозируется падение производства в обрабатывающей промышленности на 6%.

12 июля президент Владимир Путин подписал указ о создании в структуре кабинета министров нового поста — «заместителя председателя правительства — министра промышленности и торговли РФ». На этот пост выдвинут действующий министр промышленности и торговли РФ Денис Мантурова. Его кандидатуру, как ожидается, 15 июля Госдума утвердит на внеочередном заседании.

После начала российского вторжения в Украину многие иностранные компании, в том числе автоконцерны, объявили о приостановке работы в РФ или уходе из России. «АвтоВАЗ» столкнулся с нехваткой комплектующих и смог возобновить производство лишь к лету, запустив линейку автомобилей в упрощенной комплектации.

Подробнее о внеплановом заседании Госдумы

Госдума 15 июля соберется на внеочередное заседание. Как стало известно «Медузе», в повестке может быть отставка двух министров и смена руководства Счетной палаты

Подробнее о внеплановом заседании Госдумы

Госдума 15 июля соберется на внеочередное заседание. Как стало известно «Медузе», в повестке может быть отставка двух министров и смена руководства Счетной палаты