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Госдума утвердила кандидатуру Дениса Мантурова на должность вице-премьера

Источник: Интерфакс

Госдума на внеочередном заседании 15 июля утвердила кандидатуру Дениса Мантурова на должность вице-премьера — министра промышленности и торговли. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кандидатуру Мантурова поддержали 394 депутата, один воздержался.

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