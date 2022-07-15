Госдума утвердила кандидатуру Дениса Мантурова на должность вице-премьера
Источник: Интерфакс
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Госдума на внеочередном заседании 15 июля утвердила кандидатуру Дениса Мантурова на должность вице-премьера — министра промышленности и торговли. Об этом сообщает «Интерфакс».
Кандидатуру Мантурова поддержали 394 депутата, один воздержался.
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