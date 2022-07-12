В российском правительстве появился пост нового вице-премьера. Его, как и писала «Медуза», займет Денис Мантуров

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В российском кабинете министров появился новый пост — «заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли РФ». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Глава правительства Михаил Мишустин уже выдвинул на пост нового вице-премьера кандидатуру Дениса Мантурова — действующего министра промышленности и торговли РФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Источники «Медузы», близкие к администрации президента, ранее сообщили, что Мантуров получит пост вице-премьера и утверждение его кандидатуры — один из пунктов повестки внеочередного заседания Госдумы, назначенного на 15 июля.

Что еще может произойти в Госдуме 15 июля

Госдума 15 июля соберется на внеочередное заседание. Как стало известно «Медузе», в повестке может быть отставка двух министров и смена руководства Счетной палаты

Что еще может произойти в Госдуме 15 июля

Госдума 15 июля соберется на внеочередное заседание. Как стало известно «Медузе», в повестке может быть отставка двух министров и смена руководства Счетной палаты

Денис Мантуров работает в российском правительстве с февраля 2012 года.

Всего у главы правительства теперь 11 заместителей: первый заместитель, заместитель — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, заместитель — руководителя аппарата правительства РФ, заместитель — министр промышленности и торговли РФ, а также семь просто заместителей.