Россия и Украина провели в Запорожской области обмен телами погибших военных

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В Запорожской области состоялся обмен телами погибших военных между Россией и Украиной по формуле «45 на 45». Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на Владимира Рогова, которого называют «членом главного совета военно-гражданской администрации» оккупированного региона.

Информацию об обмене также подтвердило министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«Обмен произошел между Васильевкой и Каменским. Это все убитые на мариупольском направлении», — добавил Рогов.

Россия и Украина провели первый официальный обмен телами погибших военнослужащих 2 июня в Запорожской области. Тогда была достигнута договоренность об обмене по формуле «160 на 160». С тех пор стороны обменивались погибшими еще пять раз, включая сегодняшний обмен.

Стороны конфликта не публикуют на регулярной основе информацию о своих потерях. Ранее и «Би-би-си» по открытым источникам подтвердили гибель более 4700 российских военных в Украине. Таким образом, отметила «Медиазона», потери российской армии за полгода войны в Украине превысили потери федеральных сил за три года второй чеченской войны.

Главные события дня

Война Сто сорок шестой день. Онлайн «Медузы»

Главные события дня

Война Сто сорок шестой день. Онлайн «Медузы»