Россия и Украина провели в Запорожской области обмен телами погибших военных
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
В Запорожской области состоялся обмен телами погибших военных между Россией и Украиной по формуле «45 на 45». Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на Владимира Рогова, которого называют «членом главного совета военно-гражданской администрации» оккупированного региона.
Информацию об обмене также подтвердило министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
«Обмен произошел между Васильевкой и Каменским. Это все убитые на мариупольском направлении», — добавил Рогов.
Россия и Украина провели первый официальный обмен телами погибших военнослужащих 2 июня в Запорожской области. Тогда была достигнута договоренность об обмене по формуле «160 на 160». С тех пор стороны обменивались погибшими еще пять раз, включая сегодняшний обмен.
Стороны конфликта не публикуют на регулярной основе информацию о своих потерях. Ранее «Медиазона» и «Би-би-си» по открытым источникам подтвердили гибель более 4700 российских военных в Украине. Таким образом, отметила «Медиазона», потери российской армии за полгода войны в Украине превысили потери федеральных сил за три года второй чеченской войны.